Российский актёр Павел Прилучный ради роли в фильме пытается сбросить вес до 39 кг. Именно столько весил в своё время герой, которого намерен сыграть актёр — советский лётчик Михаил Девятаев, на самолёте совершивший побег из нацистского концлагеря. Хотя в кинематографе артистам часто приходиться то набирать вес, то сбрасывать его, врачи, с которыми пообщался NEWS.ru, считают столь весомую потерю веса кричиной для молодого человека. Часть гонорара ему придётся потратить потом на восстановление здоровья, уверены эксперты.

Рост Прилучного — примерно 178 см. Его вес, судя по сведениям из открытых источников, варьирует от 67 до 72 кг. Как уже сообщал NEWS.ru, ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова актёр уже сбросил вес до 50 кг и намерен избавиться ещё от 11 кг. Среди поклонников молодого актёра немало людей, кто всерьёз озабочен здоровьем своего кумира. И, как выяснил NEWS.ru, не напрасно: худеть до такой степени Павлу, действительно, не стоит. И уж тем более не нужно это делать его поклонникам, даже если желание подражать кумиру очень велико.

Чем грозит дистрофия

Эксперты не сомневаются: для роста 178 см иметь вес в 39 кг — это дистрофия. И это может принести колоссальный вред организму — вплоть до летального исхода. Индекс массы тела будет критическим, считает врач Александр Мясников.

Это может нанести тотальный вред. Прилучный идёт на смертельный риск. Конечно, вся эта история может и прокатить. Но просто так это ему все равно не пройдет — организм запомнит и отомстит. Даже если в ближайшие 2-3 месяца негативных проявлений не будет — они проявятся потом. Это резкое нарушение обмена веществ, и оно не может пройти бесследно. Александр Мясников главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича

Мясников убеждён: человек может делать со своим организмом всё, что хочет — прибавлять в весе, сбрасывать вес. Вопрос в цене — какую цену он потом заплатит за всё это. У кого-то сломаются почки, у кого-то печень, у кого-то слетит эндокринная система. Особенно, если снижение веса идёт в быстром темпе. Для организма безопаснее, когда человек снижает вес 1-1,5 кг в неделю. Сбрасывать более 5 кг в неделю — уже огромный стресс для организма.

Павел Прилучный bugevuge/instagram.com

Мы не можем похудеть, пожертвовав только жировыми клетками. Идёт разрушение в том числе и мышечной ткани. Например, с весом в 75 кг надо потреблять от 70 до 120 г чистого белка, а спортсменам — ещё больше. Если человек снижает калораж своего рациона, снижает потребление белка, то неизбежно разрушение мышечной ткани. Михаил Рузаев врач — уролог-андролог, кандидат медицинских наук врач — уролог-андролог, кандидат медицинских наук

Как андролог Михаил Рузаев уверен: неизбежны нарушения в гормональной системе, и в первую очередь страдает выработка тестостерона. В 100% случаев столь радикального похудения случается опущение внутренних органов; почти наверняка будут проблемы с почками и печенью. Из-за дефицита микроэлементов ухудшается зрение и состояние мозга. Кроме того, дефицит аминокислот и микроэлементов ведет к сонливости, нарушению памяти, внимания. Бесследно для здоровья такие вещи не проходят, убеждён врач.

С Михаилом Рузаев солидарен и Константин Зверев, заместитель главного врача городской клинической больницы № 71 г. Москва. Эксперт категорически против дальнейшей потери веса в случае с Прилучным.

Если актёр похудеет до 39 кг, он не сможет работать — будет всё время засыпать. Сейчас похудел до 50 кг — этого достаточно, на этом следует остановиться. Это уже заметно, и для роли героя-лётчика будет вполне достоверно. Рёбра в этой ситуации уже видны; Прилучный и так уже выглядит, как человек из Освенцима. Константин Зверев заместитель главного врача московской городской клинической больницы № 71 заместитель главного врача московской городской клинической больницы № 71

По мнению Зверева, следует поберечь себя, поскольку слишком уж вероятно негативное влияние на эндокринную систему. Особенно вредно, предостерегает врач, сушить себя, прибегая к мочегонным средствам — это очень плохо для здоровья, чревато осложнениями, и в первую очередь тромбозами (инсультами). Даже прибавление веса не так опасно для здоровья, как резкая потеря веса, считает эксперт.

Доктор Мясников напоминает: в нацистских концлагерях шёл очень жёсткий отбор — из 1000 человек выживал один. Срабатывала и генетика, и сила духа.

Относится ли Павел к 0,1% людей, способных выжить при резком похудании? Неизвестно. Если сегодня взять 10 000 актёров и заставить их похудеть до 39 кг, то не факт, что все выживут, — уверен Мясников.

Под контролем медиков

Врач-диетолог Алексей Ковальков не столь категоричен в своих суждениях о резком сбросе веса. Ему приходится сталкиваться с подобными задачами почти ежедневно. Ковальков считает, что под контролем врачей это сделать можно: перед началом жёсткой диеты делают все анализы, далее постоянно контролируют показатели.

Если человек идиот и сбрасывает вес до 39 кг самостоятельно, то он имеет шанс загреметь в реанимацию и стать инвалидом до конца жизни. Не думаю, однако, что Павел Прилучный — идиот. Наверняка он человек думающий. К тому же, его гонорар за эту роль наверняка достаточен для того, чтобы часть денег потом потратить на специалистов, которые помогут ему вернуться к нормальному весу. Алексей Ковальков врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса

Примеры для подражания

Иосиф Пригожин, комментируя для NEWS.ru столь радикальный сброс веса, выразил сочувствие Павлу Прилучному: известный продюсер не понаслышке знает о том, как тяжело бывает расстаться с килограммами. При это Пригожин припомнил аналогичный поступок Хоакина Феникса, который для роли Джокера (фильм «Джокер» — психологический триллер режиссёра Тодда Филлипса, вышедший на экраны в 2019 году) за месяц сбросил 24 кг.

Хоакин Феникс в роли Джокера Dc Comics/Keystone Press Agency/Global Look Press

Феникс — не единственный из знаменитых актёров, экстремально худевших ради хорошей роли. В своё время вес сбрасывали Том Хэнкс для фильма «Изгой», Джаред Лето и Мэттью Макконахи (оба — для фильма «Далласский клуб покупателей»), Мэттью Фокс (кинолента «Я, Алекс Кросс»), Дэниел Рэдклифф (фильм «Джунгли»). Этот список можно было бы продолжить, но есть два человека, которые, несомненно, стали рекордсменами по части «игры с весом» — это Кристиан Бейл и Джона Хилл.

Джона Хилл — американский актёр, режиссёр и сценарист, двукратный номинант на премию «Оскар». Для съёмок в ситкоме «Маньяк» (2018) он сбросил рекордный вес — целых 50 кг. При этом тремя годами ранее, снимаясь в криминальной комедии «Парни со стволами» (Arms and the Dudes), актёр, напротив, набрал вес до 136 кг.

Но настоящим гуру по части набора-сброса веса считается британо-американский актёр Кристиан Бейл. Нормальный вес его с учётом атлетического сложения — 83 кг при росте 183 см. Однако для съемок в картине «Машинист» (2004 г.) Кристиан сбросил 28 кг за четыре месяца. По мимо этого актёр для роли в «Спасательном рассвете» худел на 25 кг; для съёмок в «Бойце» — на 17 кг, а для картины «Из пекла» — на 24 кг. Не менее впечатляющим был и набор веса: для главной роли в фильме «Бэтмен. Начало» Кристиан набрал вес с 55 до 100 кг. Затем вес прыгал с 61 до 83 кг; с 66 до 90 кг, и, наконец, для роли в «Суфлёре» он поправился на 30 кг.

Но, как напомнил диетолог Алексей Ковальков, американские актёры всегда набирают и сбрасывают вес в рамках официальной медицины. У каждого из них есть своя команда врачей, фитнес-тренеров, нутрициологов и так далее. И на оплату их услуг уходит весомая часть гонорара.