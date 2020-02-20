https://static.news.ru/photo/f4e5d6ba-53e0-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: bugevuge/instagram

Российский актёр Павел Прилучный опубликовал видео со съёмочной площадки фильма режиссёра Тимура Бекмамбетова. Артист исполняет в картине главную роль.

Лента расскажет о военном лётчике Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Ему удаётся сбежать из лагеря на угнанном самолёте.

На кадрах видно, что Прилучному пришлось сильно похудеть для роли. Ранее в СМИ сообщалось, что он сбросил 20 кг и планирует похудеть до 39 кг, так как Девятаев начал весить именно столько, когда попал в плен.

Как писал NEWS.ru, грядущий фильм Тимура Бекмамбетова получил название V2. Escape from Hell. Это первый в мире блокбастер в вертикальном формате.