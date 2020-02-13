https://static.news.ru/photo/89d6615c-4e70-11ea-9ddc-fa163e074e61_660.jpg Тимур Бекмамбетов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр Тимур Бекмамбетов готовит к выходу картину, получившую название V2. Escape from Hell. Это первый в мире блокбастер в вертикальном формате.

Лента расскажет о военном лётчике Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к немцам во время Великой Отечественной войны. Ему удаётся сбежать из лагеря на угнанном самолёте, сообщает Deadline.

Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств, — пояснил сам Бекмамбетов.

Съёмки картины начнутся в феврале. Главную роль исполнит российский актёр Павел Прилучный. Бюджет проекта составит $10 млн.

Фильм будет снят в двух версиях с немного отличающимися сценами — для российских и зарубежных зрителей. Премьера намечена на начало 2021 года.

Как писал NEWS.ru, компания Central Partnership опубликовала тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского. Артист также исполнил главную роль в картине.