Эксперт ВОЗ рассказала, почему женщинам страшно рожать

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Когда женщина решается стать мамой, её беспокоит ряд факторов. Один из них — наличие жилья. Также немаловажным является присутствие рядом мужа или партнёра, на которого можно положиться в трудную минуту. Об этом в разговоре с журналистами рассказала акушер-гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Она отметила, что занимаясь этой темой, просмотрела все имеющиеся социологические исследования за прошедшие пять лет. Оказалось, что тремя важнейшими факторами для женщины, решившей родить, являются наличие партнёра, жилья и уверенность в завтрашнем дне. Также представительницы прекрасного пола, готовясь к столь ответственному шагу, думают о работе, которая гарантированно будет приносить деньги.

По словам Ерофеевой, акушерство в последние годы «повернулось лицом» к пациенткам. Эксперт ВОЗ подчеркнула, что в больницах сейчас используют современные технологии с удобными родовыми боксами и родовыми кроватями. Эти моменты играют определённую роль, потому что делают весь процесс более удобным и физиологичным.

Важнее стал комфорт женщины, в том числе — психологический. И в обучении акушеров-гинекологов стали больше внимания уделять этике. Стандарты оказания качественной помощи также поменялись в лучшую сторону, — цитирует акушера-гинеколога «Радио 1».

Как ранее писал NEWS.ru, в России более 15% семейных пар бесплодны. Врачи говорят, что примерно в половине случаев невозможность иметь ребёнка связана с плохим состоянием здоровья женщины. Самые распространённые причины бесплодия у дам — последствия инфекций, передающихся половым путём, и эндометриоз.

При втором заболевании клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого органа. Эндометриоз остаётся большой загадкой даже для врачей-гинекологов. Точная причина болезни неизвестна, а прогноз до конца не ясен.