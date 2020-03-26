https://static.news.ru/photo/c7fe583c-6ef9-11ea-9e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выявленный в КНР хантавирус менее опасен для человека, нежели коронавирус. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

По его словам, унёсший первую человеческую жизнь хантавирус менее опасен для человека, чем COVID-19.

Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус, хантавирусы не вызывают, — сказал Альштейн в интервью URA.RU.

Эксперт отметил, что заразиться хантавирусом люди могут от грызунов или продуктов их жизнедеятельности. Передача от человека к человеку не характерна для инфекции, симптомами которой являются кровотечение, лихорадка и повреждение почек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый случай смерти от хантавируса отмечен в КНР. Житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте, в настоящий момент на инфекцию проверяют ехавших с погибшим пассажиров. Российские врачи рассказали NEWS.ru о природе хантавируса и оценили риск его распространения в РФ.