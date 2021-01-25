Эксперт рассказал об опасности вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

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Врачи в программе доктора Мясникова перечислили самые неожиданные продукты, которые могут стать стартом для изменения пищевых предпочтений и начала здорового образа жизни. Это сливочное масло, сало, бананы и курага, а также ранний картофель.

Рекомендации в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» дали главный врач КБ МЕДСИ Татьяна Шаповаленко и кардиоревматолог Илья Егоров. Медики говорили о том, какое питание на самом деле...