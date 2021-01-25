Эксперт рассказал об опасности вакцины для бессимптомных носителей COVID-19

https://static.news.ru/photo/c2b54280-5f78-11eb-9e65-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакцинация для бессимптомных носителей коронавируса не несёт рисков, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.
Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно, — заявил эксперт в интервью «Известиям».
Тотолян уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, следует отложить вакцинацию на некоторое время.
Эксперт считает, что россияне не должны принимать решение о вакцинации самостоятельно. Им необходимо довериться рекомендациям специалистов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дети приобретают антитела к коронавирусу гораздо быстрее остальных групп населения. Исследования уже более полугода ведёт НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Позади уже три этапа работы, рассказал директор НИИ Арег Тотолян. По его словам, в первый этап имеющих антитела к коронавирусу в разных регионах было от 4 до 51%.