Эксперт объяснил необходимость ежегодной прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f48474aa-2429-11eb-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создаваемые в мире вакцины от коронавирусной инфекции смогут защитить людей от заболевания, но не смогут полностью уничтожить этот вирус.

Надо сказать со всей ясностью: все вакцины, находящиеся на финишной прямой, начиная с вакцины Pfizer, не уничтожат коронавирус. Они будут больше похожи на противогриппозные вакцины, чем на вакцины против полиомиелита. Они защитят нас от болезни, но не приведут к её исчезновению, — заявил итальянский профессор медицины Джузеппе Ремуцци.

По его словам, иммунитет к коронавирусу будет держаться в течение шести-восьми месяцев после прививки, а затем нужно будет делать её снова, так же, как это происходит с вакцинированием от гриппа.

Мы не знаем будет ли хватать одной дозы вакцины, но, скорее всего, потребуются две, — цитирует эксперта издание Corriere della Sera.

Ремуцци подчеркнул, что в течение нескольких лет большая часть населения Земли получит массовую иммунизацию.

Сейчас в мире восемь препаратов от коронавируса проходят финальную фазу клинических испытаний. В распоряжении врачей может одновременно появится хотя бы пара из них. По словам специалиста, обладание сразу несколькими вакцинами поможет приблизиться к защите всей планеты от коронавируса.

Сегодня нашей вакциной является медицинская маска. Когда же появится настоящая вакцина, мы станем ещё сильнее. Именно поэтому сегодня как никогда важно не отказываться от мер предосторожности, — отметил Ремуцци.

Крайне важно использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. При условии соблюдения таких мер предосторожности возможна иммунизация большей части населения, заявил профессор.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссия одобрила закупку вакцины от BioNTech и Pfizer на 200 млн доз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает этот препарат наиболее перспективным к настоящему моменту.