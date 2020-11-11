Еврокомиссия одобрила закупку вакцины от BioNTech и Pfizer

https://static.news.ru/photo/5991a032-2427-11eb-a765-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Закупку вакцины от коронавируса, разработанную компаниями из США и Германии, одобрила в среду Европейская комиссия. Об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер.

Еврокомиссия утвердила контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer, который предполагает изначальную закупку 200 миллионов доз от имени государств — членов Евросоюза и опцию на приобретение еще 100 миллионов доз, — цитирует Мамера РИА Новости.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, именно этот препарат является наиболее перспективным к этому моменту. При этом от момента заключения договора до того, как вакцина окажется на европейском рынке, она должна ещё получить одобрение всеми странами — членами ЕС, а также Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC). Затем, как только вакцина станет доступна, её начнут равномерно распределять по странам Евросоюза.

План наш заключается в том, чтобы как можно быстрее распространить её по Европе. Все государства получат свои квоты одновременно на одинаковых условиях, — сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия сейчас совместно с правительствами государств — членов Евросоюза трудится над стратегией вакцинации.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Однако Еврокомиссия подписала три контракта на покупку потенциальных вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK.

Ранее самой перспективной вакциной считалась разрабатываемая французской Sanofi и британской GSK. Компании до этого заявляли, что собираются подать заявку на лицензию уже в первой половине 2021 года. Всего Евросоюз рассчитывает на шесть вакцин от разных производителей.

Как писал NEWS.ru, вакцину «Спутник V» начали распространять по регионам России.