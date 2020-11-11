Вакцину «Спутник V» начали распространять по регионам России

https://static.news.ru/photo/ed408c42-2415-11eb-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» начала распространяться по регионам страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.

Кроме того, как рассказал на встрече министров здравоохранения стран БРИКС глава российского Минздрава, производители вакцины уже отработали технологические регламенты и запускают массовое производство, на сегодняшний день происходит наращивание промышленных масштабов, передаёт РИА Новости.

Первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, — заявил Мурашко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские лаборатории в ноябре произведут 500 тыс. доз вакцины, с января объёмы производства вырастут до 1,5 млн доз в месяц. Об этом рассказала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.