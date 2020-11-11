В правительстве рассказали о планах по производству вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/56c223ce-2411-11eb-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Российские лаборатории в ноябре произведут 500 тыс. доз вакцины, с января объёмы производства вырастут до 1,5 млн доз в месяц. Об этом рассказала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

В ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины, в декабре и в январе — по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года — 3 миллиона, а с апреля 2021 года — 6 миллионов доз в месяц, — цитирует РИА Новости заместителя председателя кабмина.

Как писал NEWS.ru, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что массовое применение вакцины «Спутник V» может начаться уже в ближайшие недели. По мнению учёного, масштабы производства препарата постоянно увеличиваются и к нему подключаются новые площадки, поэтому вакцина вскоре станет доступна для широких слоёв населения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V».