Гинцбург назвал возможные сроки массовой вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8931b008-2403-11eb-bfc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Промежуточные результаты исследования вакцины «Спутник V» показали её эффективность, что позволяет начать её массовое применение в ближайшие недели. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в Twitter-аккаунте вакцины.

Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины Sputnik V, делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель, — заявил Гинцбург.

По словам Гинцбурга, из-за того, что масштабы производства постоянно увеличиваются и к нему подключаются новые площадки, вакцина станет доступна для широких слоёв населения. Это, в свою очередь, «позволит переломить текущую тенденцию и добиться снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией сначала в России, а затем и во всем мире».

В Минздраве раннее заявили, что эффективность препарата «Спутник V» от коронавирусной инфекции составляет более 90%.

Вакцина «Спутник V», разработанная институтом имени Гамалеи, стала первым таким отечественным препаратом. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований. Ещё одну, под названием «ЭпиВакКорона», разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», она также отправлена на пострегистрационные исследования. Третья вакцина, создаваемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, проходит стадию клинических испытаний, она может быть зарегистрирована до конца года.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, пик «гонки за вакцинами» от коронавируса ожидается в начале 2021 года.