Названы сроки проявления побочных эффектов вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/765dbbd8-2170-11eb-9a16-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах вакцин от коронавируса могут появиться в январе 2021 года. Об этом заявил профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш.

По его словам, именно на этот период придётся выход первых отчётов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».

Использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо, — цитирует эксперта РИА Новости.

Профессор добавил, что предыдущие исследования аденовирусов показали, что они имеют сравнительно более тяжёлые побочные эффекты, чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины.

Опасность (аденовирусной вакцины. — NEWS.ru) абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета, — подчеркнул Кулиш.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил: массовая вакцинация жителей Москвы и области может начаться в течение двух недель. По его словам, жители столичного региона будут получать препарат «Спутник V».