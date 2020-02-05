https://static.news.ru/photo/825ea1f6-480c-11ea-9b89-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Академик РАН и председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин назвал отличительный симптом коронавируса. Им оказалась одышка.

Одышка при именно коронавирусе приходится наиболее часто. Почему она возникает? Потому что при мутации он приобрёл свойства те, которые не характерны для коронавируса. Он стал поражать эпителиальные клетки самого-самого нижнего отдела дыхательных путей, — цитирует Чучалина RNS.

Помимо этого, к симптомам заболевания относятся сухой кашель, лихорадка, насморк, мышечная и головная боль. Также следует обратить внимание на тошноту, рвоту и расстройство.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день от заболевания погибло 490 человек, а более 24 тысяч заразились.