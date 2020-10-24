Дыхательная гимнастика и массаж ступней: как восстановиться после COVID-19

Достаточно большое число россиян уже не понаслышке знают, что такое коронавирус. Тем, кто перенёс инфекцию в лёгкой форме, «повезло» чуть больше. Остальным после выздоровления предстоит ещё длительное восстановление организма. О том, какими дыхательными упражнениями можно помочь своим лёгким, зачем нужно массировать ступни и какое меню необходимо переболевшим, — в материале NEWS.ru.

Наберитесь терпения

Россияне, которые перенесли коронавирус в средне-тяжёлой форме, не сразу после выздоровления могут войти в привычный ритм жизни. Для этого им нужно восстанавливаться несколько недель, а то и месяцев. Как пояснил NEWS.ru врач-пульмонолог Александр Карабиненко, пациенту следует в первую очередь стабилизировать работу сердечно-сосудистой системы, пульс и давление, чтобы не было признаков нарушения кровообращения по магистральным сосудам. А все мероприятия по восстановлению больного должен определять его лечащий врач.

Также пациентам необходимо время, чтобы восстановилось дыхание. У большей части тех, кто перенёс коронавирус в тяжёлой форме, остаются фиброзные изменения в лёгких. Сразу после купирования заболевания они рассосаться не могут. Лёгкие восстанавливаются от шести месяцев до полутора лет. Все процедуры, помогающие нормализовать работу дыхательных органов, проводятся под наблюдением врача. Александр Карабиненко врач-пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова врач-пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Специалист согласился, что в ходе восстановления значительно помогут дыхательные упражнения. Самый простой способ — надувать воздушные шары. Это активирует плохо работающие вследствие фиброза участки лёгких. Но такой метод может быть опасен для тех, у кого есть подтверждённая при помощи компьютерной томографии буллезная болезнь лёгких.

Дышите правильно

Skanda Gautam/ZUMAPRESS.com/Global look Press

О том, что такое COVID-19 и как он влияет на лёгкие, не понаслышке знает тренер по технике речи Евгения Даровская. Она до сих пор восстанавливает своё здоровье после болезни. Эксперт рассказала NEWS.ru, что приводить лёгкие «в чувство» ей помогают специальные дыхательные упражнения. Обычно к ним прибегают актёры и ведущие, чтобы добиться большей силы голоса, но в пандемию этой гимнастике нашлось другое применение.

Я и сама сейчас регулярно выполняю упражнения и после этого чувствую себя гораздо лучше. Но начинать их делать стоит лишь после одобрения лечащего врача! Тренировать свои лёгкие можно только в том случае, если при дыхании вы подключаете диафрагму. Есть три несложных упражнения. Первое — ставим руки на талию под рёбра. Через нос делаем глубокий вдох так, чтобы рёбра разошлись в стороны, а плечи при этом не поднимались. В таком случае вдох идёт именно в нижнюю часть лёгких, задействуется диафрагма, которая нам помогает дышать. Затем медленно делаем выдох через рот, лучше на 10 счетов. Евгения Даровская тренер по технике речи тренер по технике речи

Тренер по технике речи уточнила, что лучше выполнять это упражнение, стоя перед зеркалом, чтобы контролировать возможные ошибки. Второе упражнение — это «необычная рыбка». Её можно начать делать, когда человек уже чувствует себя достаточно хорошо. Необходимо лечь на живот, сделать глубокий вдох и поднять одновременно руки и ноги. Затем, удерживая корпус в таком положении, досчитать вслух до 10 (вначале можно и меньше). Потребуется два-три таких подхода с перерывом в несколько минут. Ещё один универсальный метод восстановления — петь, что называется, полной грудью.

«Волшебные точки» на ногах

Как известно, на стопах находится множество биологически активных точек, связанных с внутренними органами. При специальном воздействии на них можно значительно улучшить своё самочувствие. Как объяснил NEWS.ru специалист по точечному массажу Анатолий Липневич, при проблемах с лёгкими начинают болеть и ступни.

Нужно найти самую болезненную точку и промять её. Сделать это можно и самостоятельно. Для этого необходимо просто взять обычную скалку и, наступая, прокатать её по ногам. Можно и круглой массажной расчёской найти болезненные точки на ступнях. Ею тоже можно сделать самомассаж, разминать ступни руками не нужно — это неэффективно. Анатолий Липневич специалист по точечному массажу специалист по точечному массажу

В меню разнообразие и витамины

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В период восстановления очень важно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Для этого необходимо правильно питаться, причём стоит делать это не менее четырёх раз в день, и добавить в рацион определённые продукты. Об этом NEWS.ru рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Не нужно стремиться сразу после выздоровления налегать на всю еду. Кулинарная обработка должна сохраняться такой, как и в период основного заболевания — это варка и тушение. И только через неделю можно добавлять запекание и жарку на сухой сковороде без панировки. В период восстановления возрастает квота белков. Необходимо до полутора граммов белка на килограмм массы тела. При этом норма жиров и углеводов сильно не повышается. Стоит ограничить количество крепкого чая, кофе, шоколада, грубой клетчатки, эфирных масел (чеснока и лука). Акцент нужно делать на сбалансированном и разнообразном питании! Нурия Дианова гастроэнтеролог и кулинарный блогер гастроэнтеролог и кулинарный блогер

Врач посоветовала включить в рацион настои из шиповника, напитки из облепихи и чёрной смородины, умеренно есть цитрусовые. Эти продукты богаты витамином С. Также полезно употреблять яйца, в небольших количествах сливочное масло, печень (витамин А). Очень полезны будут сыры, творог и орехи (отличная альтернатива — урбеч из миндаля). Этот перечень продуктов содержит витамин В2. Также стоит обязательно добавить в меню рис, пшено, гречку и картофель (витамин В6). Небольшое количество витамина D можно получить, например, из сельди и скумбрии.