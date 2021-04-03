Доктор рассказала о связи болезней с урчанием в животе

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В большинстве случаев урчание в животе не представляет угрозы для человеческого здоровья, однако порой этот симптом может быть связан с болезнями и проблемами. Об этом в разговоре с журналистами сообщила гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Она назвала несколько главных причин возникновения урчания в животе. Таковыми являются голод, неполное или медленное пищеварение, а также потребление ряда продуктов, которые богаты клетчаткой. К последним относятся кабачки, капуста и бобовые.

По словам Аришевой, само по себе урчание безопасно. Однако нужно учитывать, при каких условиях оно появляется и возникают ли при этом болевые ощущения.

Кроме того, доктор рассказала, какую опасность может таить очистка кишечника с помощью клизмы. Оно способно привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, как и применение слабительных средств.

Ни к чему хорошему это не приводит. Конечно, это абсолютно неправильно, когда в течение длительного времени пациент использует даже микроклизмы. Это всё-таки медицинская манипуляция для какой-то экстренной ситуационной помощи. Это может привести к повреждению слизистой оболочки толстой кишки. Чистка клизмами — это неправильно, — цитирует гастроэнтеролога радиостанция «Говорит Москва».

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