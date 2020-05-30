Доктор наук назвал группы риска по рассеянному склерозу

https://static.news.ru/photo/c898ec60-a2bd-11ea-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels/pixabay.com

Такое аутоиммунное заболевание, как рассеянный склероз (РС), вопреки распространённому мнению, является болезнью молодых. Причём чаще им заболевают женщины и девушки, рассказал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов.

Средний возраст заболевших — около 27 лет (плюс-минус пять лет), реже болеют дети семи-девяти лет и пожилые люди. Как правило, болезнь заявляет о себе после беременности, в большинстве случаев до этого момента молодые матери совершенно не жаловались на здоровье. Коварство рассеянного склероза заключается в смазанных симптомах, он может начинаться по-разному. У кого-то пропадает зрение, у других появляются проблемы с координацией, ходьбой, передаёт RT.

Врач пояснил, что появление первых симптомов зачастую связано с сильным стрессом.

Это генетически детерминированное состояние. Активизироваться эти гены начинают практически в 50% случаев после каких-то стрессорных воздействий. Это могут быть экзамены или несчастная любовь, перенесённый тяжёлый грипп или авитаминоз. Основное количество больных возникает у нас в весенне-летний сезон. Как раз когда закончилась зима, начался авитаминоз, весенняя любовь и экзамены. Вот мы и получаем пациента, — рассказал Власов.

На данный момент в России распространённость РС составляет примерно 50 человек на сто тысяч населения, лечение получают порядка 52 тысяч человек. Рассеянный склероз пока считается неизлечимым заболеванием, но эффективность новых препаратов достигает 60%. Это значит, что они не исцеляют человека, но помогают замедлить развитие болезни. По словам Власова, своевременное лечение даёт человеку ещё 15–20 лет, в течение которых он может вести обычный образ жизни, заниматься семьёй и карьерой.

То есть человек может жить вполне полноценно и ждать, когда появится препарат, излечивающий это заболевание, — обнадёжил врач.

Как писал NEWS.ru ранее, нейрофизиологи из США и КНР доказали, что полученная из яблочной кожуры кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов у мышей. Кроме того, вещество стимулирует иммунные клетки реже атаковать ткани мозга. Свойства позволят использовать соединение для лечения рассеянного склероза.