Доктор Мясников объяснил, как правильно сдавать анализ крови

https://static.news.ru/photo/9d835b48-79b6-11eb-81bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно сдать анализ крови на различные показатели.

По словам эксперта, требование не есть перед забором крови касается лишь некоторых анализов, например при проверке уровня холестерина или глюкозы.

Если трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак, — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что перед любыми анализами необходимо исключить употребление алкоголя и предупредить врача о принимаемых препаратах. Также нужно различать показатели анализа крови, взятой из пальца или из вены, потому что последний способ считается более точным.

Специалист призвал не интерпретировать самостоятельно результаты исследований и ставить себе диагноз. Выявить проблему способен только квалифицированный специалист.

Ранее Мясников сообщил, что общий анализ крови является «царём анализов» и помогает в выявлении опасных заболеваний. По словам эксперта, одним из важнейших показателей является уровень гемоглобина. У женщин он может быть низким из-за регулярных кровопотерь, а для мужчин железодефицитная анемия является настоящим «красным флагом» и может говорить о серьёзных болезнях желудочно-кишечного тракта и даже онкологических заболеваниях.

Не менее значим показатель среднего объёма эритроцитов. Если он ниже нормы, то причина кроется в дефиците железа, а если выше, тогда это связано с нехваткой витамина B12 — фолиевой кислоты, что происходит при заболеваниях щитовидной железы или некоторых наследственных болезнях. Повышение лейкоцитов говорит о воспалительном процессе в организме и требует тщательного обследования. Медик пояснил, что так называемая норма в общем анализе крови носит условный характер и касается 90% здоровых людей. Для остальных показатели ОАК могут быть индивидуальными и отклоняться, писал NEWS.ru.