Доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие препараты могут служить для профилактики коронавируса у групп с факторами риска до получения вакцины.

По его словам, мощным оружием являются моноклональные антитела. Они представляют собой новый класс лекарств, уже применяемых в клинической практике.

Антитела — важнейшая часть нашего приобретённого иммунитета. В ответ на инфекцию или какое-то ещё чуждое нам внедрение наши лимфоциты начинают вырабатывать массу специфических белков-антител. Но как телята от разных коров, хоть и одной породы, отличаются друг от друга, так и все эти антитела немного разные, — рассказал Мясников в своём Telegram-канале.

Он добавил, что препараты для профилактики COVID-19 заканчиваются на «маб» — «Тозилисумаб», «Рамизисумаб», «Эмисизумаб». Они эффективны в группах риска для предотвращения тяжёлого течения болезни, хотя и дорогие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной с участием Минобороны РФ, завешаются. Последняя группа из 20 добровольцев 20 июля покинет Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.