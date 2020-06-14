Дистанционное обучение привело к проблемам со зрением у трети школьников

После дистанционного обучения проблемы со зрением обнаружились у трети российских школьников.
Об этом
У трети опрошенных мы зафиксировали компьютерный зрительный синдром — покраснения, усталость, ощущение «мелькания» перед глазами, — сказала она.
Кроме того, у многих школьников появились проблемы с осанкой. По словам Степановой, нарушение, называемое туннельным синдромом и связанное с напряжением в запястном суставе, обнаружено у трети учащихся средних и старших классов. Также из-за постоянного пребывания у монитора компьютера может возникнуть нарушение нервной системы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобрнауки до 1 ноября представит идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен