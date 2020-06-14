Дистанционное обучение привело к проблемам со зрением у трети школьников

https://static.news.ru/photo/7c076bb8-ae3b-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После дистанционного обучения проблемы со зрением обнаружились у трети российских школьников.

Об этом сообщила заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». По её словам, 72% учащихся использовали смартфоны для выполнения домашних заданий и участия в онлайн-уроках.

У трети опрошенных мы зафиксировали компьютерный зрительный синдром — покраснения, усталость, ощущение «мелькания» перед глазами, — сказала она.

Кроме того, у многих школьников появились проблемы с осанкой. По словам Степановой, нарушение, называемое туннельным синдромом и связанное с напряжением в запястном суставе, обнаружено у трети учащихся средних и старших классов. Также из-за постоянного пребывания у монитора компьютера может возникнуть нарушение нервной системы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобрнауки до 1 ноября представит идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.