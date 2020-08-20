Диетологи назвали продукты, которые нужно есть на ночь, чтобы похудеть

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Американские диетологи назвали продукты, которые способны помочь снизить вес, даже если есть их перед сном.

Некоторые продукты имеют свойства запускать процессы похудения, сообщает «MK.ru — Волгоград».

К ним можно отнести продукты, содержащие белок. На ночь, за полчаса до сна, достаточно съесть 30 граммов белка и во время отдыха запустятся процессы похудения, поясняют диетологи.

Творог, который содержит большое количество белка, помогает запустить обмен веществ, улучшает состояние сосудов и сердца. Орехи также способствуют похудению. Помимо этого, орехи содержат витамин Е, селен и магний. Сыр моцарелла богат белком и содержит витамин D. Кроме того, моцарелла помогает укрепить иммунитет и наладить сон. Также перед сном можно есть сыр тофу, он содержит кальций, железо, и в нём нет холестерина.

Медики отметили, что все эти продукты нужно есть в небольшом количестве.

Как писал NEWS.ru ранее, диетолог Джейн Кларк рассказала, почему француженки остаются стройными, несмотря на то что не всегда правильно питаются. Она пояснила, что женщины из Франции никогда не едят на скорую руку, всегда наслаждаются едой и едят медленно, поэтому не набирают вес.