Диетолог рассказала, почему опасно пить смузи натощак

Некоторые продукты нельзя употреблять на голодный желудок, к ним относится и смузи, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, существуют сочетания продуктов, которые по ряду причину плохо усваиваются, а также раздражают слизистую. Поэтому их следует есть вместе с другой едой.
Это касается и полезных продуктов. Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. И люди на голодный желудок, с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи, и всё это выпивается на голодный желудок, — отметила она.
Соломатина подчеркнула, что такие пищевые привычки очень опасны, так как они могут привести к сильному раздражению со стороны желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими неприятными симптомами,
Как писал NEWS.ru, ранее диетологи рассказали, как употреблять смузи с пользой для здоровья.