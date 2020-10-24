Диетолог рассказала, почему опасно пить смузи натощак

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Некоторые продукты нельзя употреблять на голодный желудок, к ним относится и смузи, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, существуют сочетания продуктов, которые по ряду причину плохо усваиваются, а также раздражают слизистую. Поэтому их следует есть вместе с другой едой.

Это касается и полезных продуктов. Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. И люди на голодный желудок, с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи, и всё это выпивается на голодный желудок, — отметила она.

Соломатина подчеркнула, что такие пищевые привычки очень опасны, так как они могут привести к сильному раздражению со стороны желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими неприятными симптомами, передаёт «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, ранее диетологи рассказали, как употреблять смузи с пользой для здоровья.