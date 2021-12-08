Диетолог рассказала об эффекте ежедневного потребления зелёного чая

Ежедневное употребление зелёного чая сижает риск развития опасных болезней. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости диетолог Татьяна Иванникова. Напиток успокаивает, укрепляет повышает иммунитет и снижает риск развития раковых клеток.

По словам специалиста, зелёный чай обладает успокаивающим эффектом, он позволяет человеку избежать стрессового переедания. Также в нём содержится большое количество катехинов и витамина С.

Катехины укрепляют стенки капилляров, снижают риск развития раковых клеток, повышают иммунитет, предупреждают риск развития склероза, — рассказала диетолог.

При этом она предупредила, что некоторым категориям граждан следует с осторожностью относиться к зелёному чаю. Речь идёт о людях с пониженным давлением, имеющх заболевания печени и кишечника.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что приём витамина А может серьёзно навредить здоровью некоторых категорий граждан, вплоть до развития онкологии. Он также посоветовал вместо витаминов в таблетках отдавать предпочтение овощам и фруктам.