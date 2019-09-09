Завтрак шоколадными шариками приводит к резким скачкам уровня глюкозы у ребёнка, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, после такого приёма пищи дети быстро начинают испытывать чувство голода, раздражительность и упадок сил.
Она пояснила, что подобные последствия проявляются не сразу, однако частое употребление сухих завтраков может ускорить их наступление. Кроме того, такая пища может привести к инсулинорезистенции и преддиабетическому состоянию, а позднее — к диабету.
Соломатина подчеркнула, что шоколадные шарики также вызывают ожирение, так как дети сейчас не тратят того количества калорий, которое содержится в лакомстве, передаёт «
Ранее News.ru писал, что утолять ночной голод правильной едой полезно для людей, придерживающихся диеты и больных диабетом. К такому выводу пришли зарубежные диетологи.