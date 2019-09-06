https://static.news.ru/photo/41b20dac-d168-11e9-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Утолять ночной голод правильной едой полезно для людей, придерживающихся диеты и больных диабетом. К такому выводу пришли зарубежные диетологи. Результаты исследования размещены на портале Food.news .

Поздним вечером лучше всего подкрепиться нежирной белковой пищей, считают врачи. Именно она помогает стабилизировать уровень сахара в крови в ночное время.

Дело в том, что белковые продукты, содержащие полезные жиры, ограничивают выброс глюкозы в кровь и держат её на низком уровне всю ночь.

На ужин можно съесть сваренные вкрутую яйца, йогурт без сахара, морковь, огурцы, миндаль и грецкие орехи.

Тем, кто сидит на диете, в вечернее время диетологи рекомендуют съедать на ужин небольшой стейк с овощами.

Ранее основатель Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс развеял популярные мифы о пользе диет и таблеток для быстрого снижения веса, писал News.ru.