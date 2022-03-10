Диетолог рассказала о самых полезных овощах

Огурцами можно легко украсить практически любое блюдо, в них содержится калий, а также немного витамина В и клетчатки, заявила диетолог Марианна Хёллта. При этом она добавила, что в помидорах полезных веществ содержится больше, пишет INFOX.ru.

Огурцы легко использовать: добавить в салат, положить на бутерброд, украсить нарезкой любое блюдо. Огурцы охотно едят дети. Но многие овощи превосходят огурцы в полезности. В последних содержится немного витамина К, калия и немного клетчатки. У помидоров полезных свойств больше. Если их термически обработать, организм лучше усвоит содержащийся в томатах ликопин, поэтому их можно добавлять в супы и соусы, — отметила Хёллта.

Она также порекомендовала добавить в свой рацион продукты с содержанием фолиевой кислоты. Высоким содержанием этого полезного вещества отличаются овощи тёмно-зелёного цвета: например, спаржа, листовая капуста или шпинат. Также фолиевая кислота содержится в пастернаке, свёкле и цветной капусте. Хёккла также посоветовала есть больше овощей с содержанием витамина С, он содержится в болгарском перце и разных видах капусты.

Ранее стало известно, что для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно съедать более 30 разновидностей овощей и фруктов в неделю. Они содержат необходимую для работы кишечника клетчатку.