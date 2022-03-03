Названы необходимые для здоровья ЖКТ продукты

Для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно съедать более 30 разновидностей овощей и фруктов в неделю, сообщает Live 24 со ссылкой на экспертов American Gut Project. Они содержат необходимую для работы кишечника клетчатку.

Отмечается, что у тех, кто съедает менее 10 разновидностей растительных продуктов, повышен риск раковых заболеваний, а также неврологических и метаболических нарушений.

По утверждению учёных American Gut Project, разнообразная растительная пища полезна и тем, кто ест мясо, и кто нет. Также для здоровья желудочно-кишечного тракта важны овощи, насыщенные пребиотиками: капуста кимчи, киноа, шпинат, овёс и черника.

Ранее диетолог Татьяна Букина назвала средиземноморскую диету самой эффективной для сохранения молодости. Ссылаясь на мнение ряда ассоциаций диетологов, она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.

Также Букина напомнила, что для сохранения молодости людям нужно пить достаточное количество воды в сутки. По словам эксперта, этот показатель следует рассчитывать по схеме 30 мл воды на один килограмм веса в день. Букина добавила, что при этом необходимо учитывать жидкость, которую человек потребляет, например, из компота или чая.