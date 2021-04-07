Диетолог рассказала, как спасти здоровье после фастфуда

https://static.news.ru/photo/207f3b76-97cf-11eb-947f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сгладить негативный эффект от потребления фастфуда может ограничение количества солёной пищи, сладостей, жирного мяса и молочных продуктов. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

Она напомнила, что еда из заведений быстрого питания вредна даже для людей с хорошим метаболизмом. Причём последствия не ограничиваются только лишь риском увеличения веса.

Это продукты, практически лишённые минералов, питательных веществ и пищевых волокон. При злоупотреблении ими у человека развивается дефицит витаминов и минералов. Также для приготовления фастфуда используют высокие температуры при обжаривании продуктов в масле. При регулярном употреблении канцерогенов появляется риск развития онкологических заболеваний, — приводит предостережение Кругловой «Вечерняя Москва».

Потребление фастфуда раз в неделю не способно вызвать привыкание, нарушить режим питания и подорвать здоровье человека, отметила она. Тем не менее это формирует пищевые привычки, от которых бывает сложно избавиться. Поэтому важно не переедать и соблюдать рекомендации по снижению негативного эффекта.

Диетолог также предположила, что маркировка фастфуда помогла бы людям придерживаться правильного питания. Впрочем, по мнению медика, те, кто не готов изменить рацион, вряд ли будут обращать внимание на «страшные картинки».

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут начать маркировать фастфуд аналогично тому, как это делают на табачной продукции — с указанием подробного состава продукта и степени его вредности для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.