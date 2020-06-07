Диетолог рассказала, как правильно выбирать хлеб

https://static.news.ru/photo/acc1bb86-a969-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог Ирина Лизун считает, что полностью отказываться от употребления хлеба, вопреки популярному мнению, не обязательно. Просто надо правильно подойти к его выбору.

Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. По словам Лизун, предпочтение лучше отдавать изделиям из цельнозерновой муки. Она отметила, что хлеб, в составе которого такая мука «стоит на первом месте», на продуктовых прилавках сейчас найти практически невозможно.

Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много, — сказала диетолог.

По её словам, существует миф, что хлеб вреден из-за глютена, содержащегося в злаках. Лизун выразила мнение, что популярность безглютеновой диеты скоро сойдёт на нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пять главных мифов о хлебе корректируют питание людей и чаще всего являются заблуждением. Так, многие уверены, что чёрный хлеб полезнее белого, хотя на самом деле польза определяется не цветом, а количеством в продукте цельного зерна.