Диетолог рассказала, как правильно выбирать хлеб

Врач-диетолог Ирина Лизун считает, что полностью отказываться от употребления хлеба, вопреки популярному мнению, не обязательно. Просто надо правильно подойти к его выбору.
Об этом она
Даже там, где написано «фитнес-хлеб» или «здоровый хлеб», там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много, — сказала диетолог.
По её словам, существует миф, что хлеб вреден из-за глютена, содержащегося в злаках. Лизун выразила мнение, что популярность безглютеновой диеты скоро сойдёт на нет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пять главных мифов о хлебе корректируют питание людей и чаще всего являются заблуждением. Так, многие уверены, что чёрный хлеб полезнее белого, хотя на самом деле польза определяется не цветом, а количеством в продукте цельного зерна.
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