Диетолог рассказала о самом полезном хлебе

https://static.news.ru/photo/a051f76c-a851-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять главных мифов о хлебе корректируют питание людей и чаще всего они являются заблуждением. Так, большинство уверены, что чёрный хлеб полезнее белого, хотя на самом деле польза определяется не цветом, а количеством в продукте цельного зерна.

В этом плане цельнозерновой хлеб окажется самым полезным продуктом, считает диетолог Мария Ситтель. Второй миф — от хлеба толстеют. Но и тут не всё правда, так как лишний вес является следствием количества поедаемых караваев и образа жизни, приводит мнение врача KP.RU.

Наличие плохих углеводов в хлебе тоже является очередным мифом. Цельнозерновой хлеб, к примеру, помогает сбалансировать количество сахара в крови, а также дольше позволяет оставаться сытым. Это означает, что лишние калории человек не употребит.

Относить хлеб к неполноценной пищи не стоит, так как даже обычный бутерброд может насытить организм. А вот причины есть больше хлеба относятся к заботе о климате. Выращивание зерна оказывает на него незначительное влияние в отличие от бобовых. И для производства хлеба требуется очень мало воды. Так что переход на большее потребление хлеба будет способствовать экологическому равновесию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты немецкого журнала Fit for fun назвали шесть видов хлеба, которые можно употреблять даже людям на диете. Эксперты по фитнесу уверены, что не стоит исключать хлеб на диете, так как он может даже помочь процессу похудения за счёт содержания клетчатки.