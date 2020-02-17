https://static.news.ru/photo/00278b9e-520c-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: aureliofoxrj /pixabay.com

Специалисты немецкого журнала Fit for fun назвали шесть видов хлеба, которые можно употреблять даже людям на диете. Об этом сообщил портал MedikForum.ru.

Эксперты по фитнесу уверены, что не стоит исключать хлеб на диете, так как он может даже помочь процессу похудения за счёт содержания клетчатки.

К таким видам относятся цельнозерновой, ржаной, семенной, мультизерновой, хлеб на закваске, а также из овсяной муки без глютена.

Насыщенный клетчаткой хлеб может защитить даже от запоров и желчных камней, положительно влияет на уровень холестерина в крови, — отмечается в статье.

Кроме того, эксперты отмечают, что эти виды хлеба содержат различные важные элементы, витамины и минералы, которые принесут дополнительную пользу при похудении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные нашли связь между бессонницей у пожилых женщин и употреблением белого хлеба.