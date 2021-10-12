Диетолог рассказала, как повлиять на скорость метаболизма

Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания и физических нагрузок. Зелёный чай, обильное питьё простой воды, строгие диеты и «особые» продукты никак не помогут повлиять на обмен веществ, уверяет диетолог Наталья Круглова. Об этом пишет «Слово и Дело».

Не стоит заниматься биохакингом. Мы снова возвращаемся к спорту и здоровому, регулярному и рациональному питанию, — подчеркнула Круглова.

Она пояснила, что употребление большого количества питьевой воды в день и зелёного чая никак не сказывается на скорости обменных процессов в организме: исследования показали, что те, кто пьют много воды, потребляют всего лишь на 20 ккал в сутки меньше. Круглова добавила, что острые продукты, в том числе имбирь, могут лишь незначительно увеличить теплоотдачу организма, но не ускорить метаболизм.

Не стоит много есть имбиря в надежде на похудение. Вряд ли этим можно пользоваться практически и регулярно, — посоветовала диетолог.

Она добавила, что на метаболизм в значительной степени влияет развитие мышечной ткани, подчеркнув: тем, кто хочет ускорить обмен веществ в организме, нужно начать регулярно заниматься спортом. Круглова также посоветовала высыпаться, аргументируя тем, что недостаток сна способствует набору веса из-за повышенной потребности в перекусах.

Ранее американские учёные выяснили, какие бактерии способствуют снижению веса. Превоттеллы помогают регулировать метаболизм и усваивать питательные вещества.