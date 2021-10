Диетолог рассказала, как повлиять на скорость метаболизма

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Третья доза вакцины от коронавируса в 10 раз повышает эффективность защиты, сообщил кандидат биологических наук и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. Так он прокомментировал введение обязательной третьей дозы в Израиле, передаёт «МИР 24».

Буквально сегодня в научном журнале The New England Journal of Medicine вышла свежая статья, где проанализировали миллион жителей Израиля, даже больше, и сравнили тех, кто получил третью дозу вакцины, с...