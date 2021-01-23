Диетолог рассказала, как легко и просто похудеть к лету

https://static.news.ru/photo/2974bc2c-5d52-11eb-846f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы похудеть к лету легко и без лишних хлопот. Специалист поведала, что сбросить лишний вес можно без диет и изнуряющих тренировок — достаточно просто соблюдать несколько правил.

Медик отметила, что сидеть на изнуряющих низкокалорийных диетах не стоит. Это, как правило, приводит к срыву и ещё большему набору веса. Также организм начинает делать «запасы» жира, поэтому в рацион стоит включить продукты, богатые легко усваиваемым белком, а жареное красное мясо заменить варёным.

Соломатина советует свинину заменить курицей, рыбой или индейкой и уделить особое внимание зелени в рационе. Также следует регулярно употреблять в пищу морепродукты и хурму, в которых много йода. Витамин D, дефицит которого способствует набору лишнего веса, содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах.

Специи и пряности усиливают метаболизм. Диетолог рекомендует пить смузи из огурца, имбиря и лайма. Также ещё одним напитком для контроля веса является зелёный чай. Соломатина подчеркнула, что при желании похудеть нужно пить достаточно много воды — она вымывает из организма лишнее.

Что касается приёмов пищи, то есть лучше пять раз в день небольшими порциями, а перекусывать стоит овощами и фруктами, а не булочками. Количество углеводов в целом рекомендуется сократить.

Диетолог добавила, что есть на ночь — не самое лучшее решение. Лучше есть за три-четыре часа до сна, чтобы пища успела перевариться. Кроме того, врач советует записывать свой дневной рацион — это помогает упорядочить питание.

Из рациона следует исключить сладкие газированные напитки, сахар, выпечку, продукты с трансжирами. Если хочется жирного, то можно съесть ломтик сала, а чтобы не тянуло на сладенькое — добавить к питанию добавки с хромом и магнием.

На набор веса также влияет и сон. Соломатина советует ложиться спать раньше, особенно зимой. Чтобы выспаться, человеку требуется примерно семь-восемь часов. Если же происходит недосып, то организм начинает вырабатывать гормон кортизол, который способствует набору лишнего веса, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали 11 негативных последствий пандемии коронавируса для внешности. Они также назвали способы борьбы с ними в домашних условиях.