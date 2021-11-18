Диетолог рассказала, чем опасен для диабетиков коронавирус

Эндокринолог, врач-диетолог Елена Щетинина рассказала, как влияет сахарный диабет на течение коронавируса. Повышенный уровень сахара в крови влечёт повреждение стенок сосудов, что усложняет заболевание инфекцией, приводит слова доктора радио Sputnik.

Уровень сахара и тяжесть степени заболевания непосредственно связаны между собой.

Мы можем не замечать повышение сахара в крови, симптомов может не быть, но организм чувствует это повышение. Сосудистые повреждения появляются в организме при сахаре больше шести-семи миллимолей на литр. Идёт повреждение внутренней стенки сосудов, она становится более проницаемой, — пояснила врач.

К тому же сахарный диабет может сопровождаться сопутствующими заболеваниями, что вкупе с коронавирусом может привести к необратимым последствиям. COVID-19 также провоцирует истончение стенок сосудов. И если эндотелий изначально был повреждён из-за сахарного диабета, то это усугубит течение инфекционного заболевания.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева назвала диету, которая помогает организму быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты.