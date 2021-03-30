Диетолог рассказал об опасном заблуждении худеющих женщин

https://static.news.ru/photo/a6c5e064-915c-11eb-ae90-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Женщины, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, часто борются с симптомами вместо того, чтобы отыскать причину набора веса и устранить её. Об этом сообщил врач-диетолог Алексей Ковальков.

По словам доктора, у появления лишнего веса существует не менее 50 причин. Набор килограммов может быть связан с нарушением пищевого поведения, сахарным диабетом, гормональными проблемами и не только. Поэтому, прежде чем пытаться самостоятельно сбросить вес, необходимо обратиться к специалисту, сдать кровь и пройти УЗИ. Эти процедуры, как минимум, помогут исключить из списка проблем со здоровьем серьёзные недуги.

Ковальков рассказал, как однажды к нему пришла пациентка, жаловавшаяся на лишний вес. Он заставил женщину пройти все необходимые обследования. В итоге у пациентки обнаружили опухоль, которая весила 16 килограммов.

Когда у человека живот и он худеет — это не всегда лишний жир. Это может быть грыжа живота, беременность. А питание человека, несмотря на диеты, должно быть сбалансированным с учётом его заболеваний, — цитирует Ковалькова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет.