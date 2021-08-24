Диетолог рассказал, как похудеть надолго

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс» посоветовал не изнурять организм жёсткими ограничениями, а питаться правильно.

Как отметил медик, чтобы навсегда привести себя в форму и не вернуться к лишним килограммам, недостаточно сесть на какую-то определённую диету. Нужно, по его словам, перестроить образ жизни и начать с психологической точки зрения смотреть на мир иначе.

Гинзбург также раскритиковал метод австрийского врача Ксавье Майера, по которому австралийская актриса Ребел Уилсон сбросила 30 кг.

Согласно диете Майера, худеть нужно в три этапа. Первую неделю употреблять в пищу только овощные супы и травяные чаи. На второй неделе добавить в рацион фрукты, овощи, варёный картофель и мясо на пару. Третий этап должен навсегда закрепиться в сознании, стать привычкой — не есть жирное, жареное, мучное, сладкое.

Подобный метод может и сработает. Но он скажется на психике, ведь человека всегда окружает еда. Придётся бороться с собой на уровне инстинктов, поэтому тягостное психологическое состояние обеспечено, — отметил Гинзбург.

Диетолог считает, что подобную диету выдержит не каждый. У худеющего по такому методу может начаться слабость и головокружения. В результате человек снова вернётся к прежнему образу жизни и вскоре опять наберёт вес.

Ранее похудевшая Ребел Уилсон, снялась в откровенном наряде и удивила фанатов. На кадрах 41-летняя артистка позирует в гримёрке, распустив волосы.