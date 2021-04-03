Диетолог рассказал, что опасно покупать на ярмарках

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Диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что не стоит покупать на продуктовых ярмарках. Он также дал совет, как правильно выбрать продукты и не нанести ущерб собственному здоровью. Его слова приводит телеканал «Москва 24».

В первую очередь, специалист не рекомендует брать на ярмарках грибы, особенно консервированные. По его словам, малейшее нарушение технологии приготовления — и можно сильно отравиться. Кроме того, он отметил, что не стоит на ярмарках в принципе покупать какие-либо соленья, даже если продукт выглядит весьма привлекательно.

Также нужно смотреть, откуда везут грибы. Лучше брать те, которые из рассадников, — добавил Арзамасцев.

При покупке овощей и фруктов диетолог посоветовал не гнаться за «идеальными» продуктами. Он уточнил, что как правило овощи и фрукты, выращенные естественным путём, имеют куда больше внешних дефектов, однако это практически никак не влияет на их пригодность в пищу, а зачастую даже наоборот.

Самое главное, чтобы продукты не выглядели пластиковыми, чтобы не были глянцевыми. Чем натуральнее продукт, тем больше он подвержен вмятинкам и тому подобному. Если говорить о яблоках, например, у них будет много точек чёрных на кожуре. Это говорит о том, что при производстве таких продуктов использовалось меньше обрабатывающих компонентов, — пояснил диетолог.

В целом в апреле лучше всего на ярмарках сделать выбор в пользу различных корнеплодов. По словам Арзамасцева, в середине весны в столичном регионе это самые полезные продукты. В частности, таковыми являются капуста, морковь, репа и другие. В них сейчас будет больше витаминов, нежели в иных продуктах.

Диетолог посоветовал выбирать продукты по внешним параметрам, всегда обращать внимание на документы, в которых указан производитель, а также на условия и места, в которых были выращены овощи и фрукты.

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