https://static.news.ru/photo/adb130da-5941-11ea-9b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкоголь плохо сочетается с традиционным блюдом Масленицы — блинами. Особенно сладкими. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Совместное употребление спиртных напитков и сладких блинов создаёт на организм двойную нагрузку. Дело в том, что сначала усваиваются сладости и только потом алкоголь. В итоге процесс его расщепления в крови значительно затягивается, что может привести к массе неприятных ощущений, в том числе и утром следующего после праздничной трапезы дня.

По словам специалиста, если всё-таки хочется совместить алкоголь с блинами, то они не должны быть сладкими. Кроме того, желательно не закусывать спиртное блинами, а наоборот, запивать съеденное. При этом пить лучше мелкими глотками.

Диетолог добавила, что блины вообще не обязательно сочетать с алкоголем. Они являются высококалорийным продуктом и употреблять их в пищу лучше всего утром или днём. Спиртному в это время суток на столе не место, сообщает радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали лучшие виды начинки для блинов. По их словам, к таковым относятся ягоды, нежирное мясо и красная рыба.