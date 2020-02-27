Алкоголь плохо сочетается с традиционным блюдом Масленицы — блинами. Особенно сладкими. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Совместное употребление спиртных напитков и сладких блинов создаёт на организм двойную нагрузку. Дело в том, что сначала усваиваются сладости и только потом алкоголь. В итоге процесс его расщепления в крови значительно затягивается, что может привести к массе неприятных ощущений, в том числе и утром следующего после праздничной трапезы дня.
По словам специалиста, если всё-таки хочется совместить алкоголь с блинами, то они не должны быть сладкими. Кроме того, желательно не закусывать спиртное блинами, а наоборот, запивать съеденное. При этом пить лучше мелкими глотками.
Диетолог добавила, что блины вообще не обязательно сочетать с алкоголем. Они являются высококалорийным продуктом и употреблять их в пищу лучше всего утром или днём. Спиртному в это время суток на столе не место,
Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали лучшие виды начинки для блинов. По их словам, к таковым относятся ягоды, нежирное мясо и красная рыба.
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