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05 июля 2025 в 00:10

Тонкие налистники с творогом: классика славянской кухни за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Налистники с творогом — это нежные, тонкие, почти прозрачные блинчики с ароматной творожной начинкой, которые буквально тают во рту. На их приготовление вы потратите около 20 минут.

Для теста взбейте 2 яйца с 1 ст. л. сахара, добавьте щепотку соли, 500 мл молока и постепенно введите 200 г муки, чтобы получилось жидкое тесто без комочков. Жарьте тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

Для начинки смешайте 400 г творога с 1 яйцом, 2 ст. л. сахара и горстью изюма. Выложите начинку на блинчики, заверните конвертиком или трубочкой и слегка обжарьте до золотистой корочки.

Преимущества этого блюда — невероятная нежность текстуры, сбалансированный вкус (сладковатые блинчики идеально сочетаются с кисловатым творогом) и универсальность (подойдут и на завтрак, и на десерт). Подавайте налистники со сметаной, медом или вареньем — это классика славянской кухни, которая никогда не выйдет из моды!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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