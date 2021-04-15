Диетолог предупредил об опасности берёзового сока

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Любителям берёзового сока нужно знать норму — взрослый человек должен ограничить себя одним стаканом в сутки. По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, доза больше двух стаканов может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергическую реакцию.

Она сообщила РИА Новости, что собирать берёзовый сок разрешено в марте — начале мая до того, как на дереве распустятся первые клейкие листочки.

В состав свежего сока входят сахар, органические кислоты, минеральные вещества — калий, магний, витамины группы В, витамин С, сапонины и дубильные вещества. Последний элемент особенно ценится в народной медицине. Берёзовый сок и дёготь нередко используют как средство гигиены, обладающее местным противовоспалительным действием.

Свежесобранный берёзовый сок можно использовать в качестве напитка, он обладает сладковатым вкусом и свежим приятным ароматом, но при этом не рекомендуется собирать его с деревьев, растущих вдоль дорог или в черте города, — предупредила Стародубова.

Также нужно соблюдать правила хранения. Свежий сок практически сразу начинает бродить, поэтому его нужно выпить в течение суток после сбора.

Ранее NEWS.ru писал, что человеческий организм неспособен сам вырабатывать и накапливать витамин С, поэтому необходимо знать, откуда его можно достать, и постоянно употреблять эти продукты.