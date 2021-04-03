Диетолог назвал самый обогащённый витамином C продукт

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Человеческий организм неспособен сам вырабатывать и накапливать витамин С, поэтому необходимо знать, откуда его можно достать, и постоянно употреблять эти продукты.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина радио Sputnik. Нехватка витамина C опасна для здоровья — от него зависит устойчивость иммунной системы.

Чтобы восполнить запасы витамина, можно пить биологически активные добавки или есть продукты, в которых он содержится. Лучшими натуральными источниками являются болгарский перец, шиповник, облепиха и квашеная капуста.

Практически во всех ягодах, овощах, фруктах. Там он идёт в сочетании с биофлавоноидами, с теми компонентами, которые защищают витамин С. Без него невозможен процесс усвоения железа, — объяснила Соломатина.

По её словам, лучше добавлять витаминосодержащие продукты в каждый приём пищи, чтобы уровень витамина С постоянно сохранялся.

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