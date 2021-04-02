Диетолог объяснила, почему молоко и гречка не сочетаются

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Некоторые блюда, популярные у сторонников здорового питания, на самом деле не приносят пользы, потому что в них используются несочетаемые продукты. Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что это касается и привычных всем блюд, например, гречки с молоком и творога с ягодами.

Мы привыкли есть гречневую кашу с молоком. А в таком сочетании пища не переваривается в организме. Вообще, молоко в чистом виде не сочетается ни с какими продуктами. Его нужно употреблять отдельно от всей пищи, и тогда не будет вздутия, метеоризма, — рассказала «Радио 1» Писарева.

То же самое правило, по её словам, относится и к творогу — он, как молочный продукт, тоже не сочетается ни с вареньями, ни с джемами, ни с сахаром. Добавить в него можно только курагу или какие-нибудь другие сухофрукты. Диетолог также посоветовала есть отдельно любые ягоды и фрукты, причём не на голодный желудок, а спустя какое-то время после еды.

Каша с ягодами — это тоже неправильный вариант. А дыню и арбуз вообще нельзя сочетать абсолютно ни с чем, даже между собой и с разными фруктами, — добавила Писарева.

Кроме того, не следует смешивать белковую и крахмалистую пищу, например, мясо с картошкой или макаронами. По её словам, и мясо, и рыба лучше всего сочетаются с овощами — кабачком, баклажаном и свежим салатом.

Как писал NEWS.ru, идеальными блюдами для завтрака являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова. По её мнению, после пробуждения нужно выпить как минимум полстакана воды для восстановления водного баланса, а во время завтрака в рационе человека обязательно должны присутствовать сложные углеводы и белки. Из сложных углеводов можно выбрать, например, кашу, мюсли или цельнозерновой хлеб и дополнить это белком — каким-то молочным продуктом. Мюсли с добавлением йогурта, кефира — здесь тоже есть сочетание сложных углеводов и белка. Кроме того, она посоветовала добавить к завтраку продукты, которые являются источниками пищевых волокон. Среди них она назвала овощи, фрукты или сухофрукты, которые содержат и витамины, и минералы, и пищевые волокна.