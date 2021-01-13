Диетолог назвала простые правила для похудения без изнурительных диет

Для избавления от лишнего веса не обязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале. Так считает нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер.
В беседе с The Sun она
Каждый день нужно начинать с небольшой десятиминутной прогулки или лёгких физических упражнений дома. Сидячую работу диетолог рекомендует разбавлять одной минутой упражнений в час. Например, можно попрыгать на месте, поприседать или отжаться от стены.
Вильнер также советует тем, кто любит сладкое, заменить молочный или белый шоколад на 70-процентный тёмный шоколад.
Как писал NEWS.ru, ранее диетолог из Австралии Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения. Она отметила, что эффективное сжигание жира происходит за счёт сбалансированного питания и лёгкого дефицита калорий. Уорд рассказала, что обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов и «ложку» полезных жиров.