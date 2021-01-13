Диетолог назвала простые правила для похудения без изнурительных диет

https://static.news.ru/photo/39fb9b1c-55a3-11eb-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для избавления от лишнего веса не обязательно придерживаться изнурительных диет или сутками тренироваться в спортзале. Так считает нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер.

В беседе с The Sun она назвала простые правила, которые помогут достигнуть хорошего результата. В первую очередь специалист советует ограничить употребления алкоголя по выходным. Кроме того, заменить фруктовые соки и газировку на воду, чай, кофе и молоко. При этом, чтобы не нарушить сон, употреблять кофеинсодержащие напитки лучше до полудня.

Каждый день нужно начинать с небольшой десятиминутной прогулки или лёгких физических упражнений дома. Сидячую работу диетолог рекомендует разбавлять одной минутой упражнений в час. Например, можно попрыгать на месте, поприседать или отжаться от стены.

Вильнер также советует тем, кто любит сладкое, заменить молочный или белый шоколад на 70-процентный тёмный шоколад.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог из Австралии Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения. Она отметила, что эффективное сжигание жира происходит за счёт сбалансированного питания и лёгкого дефицита калорий. Уорд рассказала, что обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов и «ложку» полезных жиров.