Диетолог назвала продукты, избавляющие организм от шлаков

Употребление достаточного количества овощей позволяет эффективно очистить организм от шлаков. Кроме того, надо пить чистую воду и отказаться от напитков с добавлением сахара. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

По словам Тараско, между трёхразовым приёмом пищи следует пить чистую воду или травяной чай, исключить перекусы и напитки с сахаром — сладкий кофе, морс и т. д.

Основу рациона должны составлять овощи. Именно они дают организму достаточное количество клетчатки, которая и выводит токсичные вещества, служит питанием для бактерий. Кроме того, овощи — это ещё и источники витаминов и минералов. Следует отдельно упомянуть корневые овощи, которые благотворно сказываются на пищеварении и работе печени, — сказала диетолог.

Также позитивно на организм влияют специи — куркума, чёрный перец, кардамон, мускатный орех. Кроме того, важно включать в рацион ферментированные продукты — квашеную капусту, маринованные огурцы, кисломолочную продукцию.

Ещё полезны шпинат, укроп, петрушка, рукола. Зелень нейтрализует действие свободных радикалов и выводит из организма шлаки и токсины благодаря антиоксидантам.