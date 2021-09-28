Диетолог назвала главные «осенние» витамины для женщин после 40 лет

Чтобы поддерживать в осеннее время свой иммунитет, женщинам после 40 лет необходимо в качестве профилактики принимать витамины D, В и С. Любые другие витамины или изменение дозировки лучше всего согласовать с врачом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

В осенне-зимний период обязательно нужно принимать витамин D. Но сначала желательно сдать анализы: узнать, есть ли его нехватка. Если нет дефицита — принимать в профилактической дозировке, если есть — скорректировать по рекомендации врача, — отметила диетолог.

В качестве эффективного средства борьбы со стрессом и депрессиями эксперт назвала витамины группы В. Это главные витамины для снижения утомляемости. А если же организму не хватает фруктов и овощей, то можно принимать витамин С.

Однако увеличивать дозировку витаминов и принимать другие добавки можно только после консультации со специалистом, — заключила врач.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала о неожиданном продукте, который помогает бороться с вирусами благодаря высокому содержанию йода. Этот элемент обеспечивает работу щитовидной железы, от которой, в свою очередь, во многом зависит сила иммунитета. Речь идёт о морской капусте.