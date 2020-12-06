Диетолог объяснил опасность чёрного хлеба

https://static.news.ru/photo/0942facc-3750-11eb-aafb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Чёрный хлеб рекомендуется специалистами к употреблению при диабете второго типа в качестве замены белого батона. Однако его некоторые виды провоцируют повышение уровня сахара в крови.

Такое мнение высказал диетолог Майкл Мосли, сообщает Express. Он указал на то, что в магазинах продаётся чёрный хлеб с различными добавками для улучшения вкуса. Именно они повышают уровень сахара.

Мосли рекомендует людям, которые страдают от диабета, отдавать предпочтение не хлебу, а цельным зернам, к которым можно отнести киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис и гречку. Также в качестве замены подойдут бобовые.

По мнению диетолога, названные им продукты содержат сложные углеводы, способные тормозить резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что важным при подборе правильного рациона является составление разнообразного меню. Из-за этого ограничиваться одним-двумя сортами в каждой группе продуктов нельзя. Так считает врач-диетолог Наталья Пугачёва. Крупа — это не только гречка или рис. Это и разные виды пшеницы — цельная, дроблёная, полба, кускус, булгур, отметила диетолог.