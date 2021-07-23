Детские витамины: как выбрать лучшие для детей

Детские витамины редко нужны малышам первого года жизни. Они получают все необходимые нутриенты с грудным молоком или молочной смесью. При переводе ребёнка на взрослую пищу родителям не всегда удаётся восполнить суточную норму витаминов. Иногда маленький привереда просто отказывается есть определённые полезные продукты, а если есть аллергия на какие-либо ингредиенты, то задача ещё более усложняется. Появляется авитаминоз, который влияет на развитие и иммунитет.

Детские витамины: что нужно о них знать

Почему так важно восполнять дефицит полезных веществ, какие витамины давать детям, в каких продуктах содержатся необходимые для детского организма полезные вещества, рассмотрим далее в статье.

Витамины для детей: зачем их принимать

Влияние на общее развитие. Детский организм постоянно перестраивается. При каждой «перестройке» возникает дефицит нутриентов , который ведёт к следующим проблемам: ухудшение памяти, нарушение сна , быстрая утомляемость, снижение аппетита, анемия, слабость, гормональный дисбаланс, раздражительность, апатия, головные боли, частые заболевания, проблемы с зубами, ломкость волос, ногтей, сухость кожи. Качество жизни ранее энергичного и весёлого ребёнка значительно снижается.

Какие витамины давать детям pixabay.com

Влияние на иммунитет. В детском возрасте расширяется круг социальной жизни ребенка, он ходит в детский сад, затем в школу, проводит досуг с родителями или друзьями в общественных местах (кино, парки, торгово-развлекательные центры и прочее). В связи с этим значительно повышается риск заражения вирусными инфекционными заболеваниями .

Для того чтобы сформировать барьер от простуд и прочих инфекций, необходимо правильно питаться (фрукты, овощи, зелень, злаки, орехи), а также дополнительно принимать детские витамины в виде комплексов. Особенно это актуально для осеннего и весеннего периода. При выборе аптечного комплекса витаминов для детей учитывайте отзывы специалистов, а лучше заранее посоветуйтесь со своим педиатром.

Лучшие витамины для детей: влияние на организм

Интересный факт! Большинство витаминов положительно влияют на некоторые функции в детском организме, которые у взрослого человека остаются без изменений при приёме витаминных комплексов.

Витамин D для детей pixabay.com

Какие витамины лучше для детей? Те, которые запускают биологические процессы роста, нормализуют работу внутренних органов и нервной системы. Рассмотрим основные — лучшие детские витамины, которые по возрасту распределяются в витаминно-минеральных комплексах, а также присутствуют в продуктах питания:

Витамин A.

Участвует в синтезе белка, формировании костей, развитии лёгких и пищеварительного тракта, влияет на регенерацию слизистых оболочек и на зрение (лучший детский витамин для глаз). Содержится в растительных продуктах — в томатах, моркови, абрикосах, сладком перце (2/3 суточной потребности должно приходиться на эти продукты), а также в яйцах, кисломолочных напитках, сливочном масле (1/3 суточной потребности).

Необходим для умственной деятельности, для нормального течения углеводного обмена, помогает усваиваться полезным веществам из еды. Содержится в орехах, гречке, кукурузе, фасоли, картофеле.

Витамин B2.

Укрепляет волосы, ногти, улучшает качество кожи, способствует активному росту. Получить его можно из рыбы, сыра, молока и куриного мяса.

Витамин B6.

Улучшает память, формирует красные кровяные тельца, способствует развитию иммунитета, влияет на работу нервной системы. Им богаты субпродукты, а также говядина, яйца, капуста, зелёный перец.

Витамин В9.

Влияет на рост ребёнка, здоровье кожи, на эмоциональное состояние, регулирует работу нервной системы, улучшает аппетит, предупреждает малокровие . Содержится в печени, грибах, луке, моркови, петрушке.

Улучшает работу кровеносной системы, предупреждает анемию, нормализует работу нервной системы. Для получения витамина следует употреблять морепродукты, яйца, сою, сыр, куриное мясо.

Витамин C.

Укрепляет иммунную систему, предохраняет её от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, предупреждает развитие аллергии, укрепляет сосуды. Необходимо употреблять цитрусовые, чёрную смородину, шиповник, облепиху, рябину, клубнику.

Витамины для детей pixabay.com

Для детей имеет важное значение, так как участвует в формировании скелета. Также регулирует количество кальция, магния. Содержится в печени животных и рыб, молоке, сливочном масле, яйцах.

Витамин Е.

Необходим для увеличения защитных сил организма, стабилизации работы кровеносной, нервной, мышечной системы. Участвует в поддержании полового развития в подростковом возрасте. Для его получения нужно есть яйца, салат-латук, семена, кунжутное и льняное масло.

Нужен для обмена веществ, способствует росту тканей, помогает усваиваться минералам, жирам, углеводам, белкам из пищи. Есть в кальмарах, арахисе, кедровых орешках, горохе.

Витамин К.

Улучшает работу кровеносной системы. Можно получить из цветной капусты, репчатого лука, брокколи.

Кальций.

Основа костной ткани. Необходим для обменных процессов, способствует росту, помогает функционированию нервных клеток. Ребёнку обязательно нужно есть молочные продукты, лесные орехи, кунжут, семена мака, шиповник, твёрдые сорта сыров.

Необходим для передачи нервных импульсов, способствует успокоению нервной системы, нормализует сон. Содержится в гречке, сое, отрубях, тыквенных семечках.

Железо.

Минерал необходим ребёнку для снабжения внутренних органов кислородом, нормализует уровень гемоглобина . Содержится в зелёных овощах, мясе кролика и индейки.

Способствует быстрому заживлению ран, повышению иммунитета, нужен для улучшения остроты зрения, участвует в формировании костной ткани, высвобождает витамин А. Для насыщения цинком организма ребёнку нужно есть бобовые, орехи, морепродукты.

Фосфор.

Необходим для поддержания крепости костей. Также с его помощью энергия поступает к клеткам. Содержится в молоке, твороге, морепродуктах, сухих дрожжах.

Детские витамины для иммунитета

Не всегда для повышения иммунитета детям обязательно нужно покупать витамины в аптеке. Вот пять продуктов с нутриентами, необходимыми для улучшения защитных функций организма:

Детские витамины для иммунитета Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именно с них начинается прикорм малыша. Полезны для всех систем организма. Богаты витамином С, фолиевой кислотой, магнием, железом. Способствуют нормальной работе кишечника, что является залогом хорошего иммунитета.

Корнеплоды.

Морковь и свёклу также не зря рано вводят в прикорм малыша. Морковь содержит большое количество бета-каротина , необходимого иммунной системе. Полезные вещества свёклы активизируют защитные функции организма.

Полезные для кишечника натуральные продукты питают находящиеся там иммунные клетки. Необходимы для хорошего пищеварения, поддержания полезной микрофлоры кишечника.

Петрушка.

В ней содержится большое количество витаминов. Также полезна для детских глаз.

Нежирное мясо.

Является источником витамина В12, необходимого для кроветворения и образования иммунных клеток. Употреблять нужно в варёном или тушёном виде.

Лучшие витамины для детей, конечно, те, которые они получают из натуральных продуктов, не содержащих добавки и нитраты. Если говорить о витаминно-минеральных комплексах, то следует придерживаться определённой суточной нормы витаминов. Поэтому при выборе препарата для ребёнка следует предварительно проконсультироваться с врачом и, возможно, сдать некоторые анализы.