Академик РАН рассказал, чем грозит ожирение каждого второго россиянина

https://static.news.ru/photo/f44da7fe-bd3a-11eb-85e1-96000091f725_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Порядка 50% россиян имеют избыточный вес. Это приводит к осложнениям при инфекционных заболеваниях, в том числе гриппе и коронавирусе, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на академика РАН Виктора Малеева.

По его данным, в России лишние килограммы и ожирение имеет практически каждый второй. В США таких людей больше — до 60%. При этом в Европе показатель несколько ниже — около 44%.

Чаще это связано с избыточным потреблением: около 2 млрд из 8 млрд [жителей Земли] клиническое ожирение у 60 млн. Тут Россия не отстаёт, США несколько опережают, — рассказал Малеев.

К 2025 году, уточнил он, от ожирения в мире будут страдать 50% женщин и 40% мужчин.

Учёный уточнил, что при индексе массы тела до 40 килограммов на метр, что по классификации Всемирной организации здравоохранения считается ожирением третей степени, смертность от коронавируса в возрастной группе 30–45 лет возрастает в шесть раз. В целом летальные исходы больных с ожирением выше на 45%. Кроме того, такие люди на 70% чаще попадают в реанимацию.

Ранее Малеев рассказывал, что появившийся в мире тренд на глобализацию в будущем приведёт к повторению пандемий.