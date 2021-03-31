Академик РАН заявил, что пандемии в будущем могут повториться

https://static.news.ru/photo/10011d0e-92bc-11eb-9379-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время в мире появился тренд на глобализацию, из-за чего в будущем пандемии могут повторяться. Об этом в разговоре с журналистами рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По его словам, действительно существует угроза, что пандемии будут повторяться чаще, однако возбудитель у них будет разный. Малеев связал это с глобализацией и возможностью человечества определить любую болезнь. Именно из-за глобализации, подчеркнул академик, при возникновении очага инфекции в любой стране мира существует риск занесения недуга но новые земли.

Трудно и даже невозможно предсказать, когда произойдёт новая пандемия, но угроза её появления всегда есть, поэтому нужно быть к ней готовыми, в том числе оставлять запас инфекционных коек, чтобы при необходимости принять больных, а также обучать медперсонал, — цитирует Малеева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, мировая пандемия COVID-19 в 2021 году, скорее всего, не закончится. Об этом заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Малеев отметил, что в перспективе пандемия завершится, но вряд ли это случится в ближайшие месяцы.