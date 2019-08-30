https://static.news.ru/photo/95efe214-cb40-11e9-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Количество специалистов, оказывающих психологическую помощь детям и подросткам, должно увеличиваться постоянно, об этом в беседе с News.ru сообщила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.

Она отметила, что многие школьники на сегодняшний день часто сталкиваются с травлей, или буллингом (агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны другого члена коллектива). Дети, которые испытывают постоянный психологический стресс, хуже учатся, у них могут начаться проблемы со здоровьем. Поэтому необходимо привлекать как можно больше специалистов для решения конфликтов среди учащихся.

Также она призвала родителей уделять более пристальное внимание воспитанию своих детей, так как агрессивное поведение часто идёт «из семьи».

Надо воспитывать нетерпение к унижению человеческого достоинства. К нарушению прав. Ведущая роль в этом принадлежит семье. Никакой школьный психолог её не заменит, — сообщила Байбарина.

В четверг, 29 августа, она приняла участие в открытии первого детского хосписа в Подмосковье. Учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 10 самых тяжёлых пациентов, обслуживание остальных будет осуществляться выездной службой паллиативной помощи.