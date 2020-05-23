Биологи предложили лечить последствия коронавируса морскими ежами

В лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института последствия коронавирусной инфекции у людей, перенёсших заболевание, предложили лечить морскими ежами.
Справившимся с COVID-19 необходимо употреблять препараты, изготовленные на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений. Они были разработаны около двух лет назад для реабилитации онкологических больных, перенёсших химиотерапию,
По его словам, икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующими свойствами. Но для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь терапии переболевших людей, нужно провести комплексное исследование.
Ранее врачи предупредили о риске тяжёлых последствий коронавирусной инфекции, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени. Медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать COVID-19. Риск осложнений есть даже для людей, перенёсших заболевание в лёгкой форме, так как могут возникнуть заболевания лёгких, а также усилиться нагрузка на сердце, писал NEWS.ru.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.
В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).
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