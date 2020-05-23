Биологи предложили лечить последствия коронавируса морскими ежами

https://static.news.ru/photo/9f1ca286-9db4-11ea-b081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shapran/Global Look Press

В лаборатории альгологии Мурманского морского биологического института последствия коронавирусной инфекции у людей, перенёсших заболевание, предложили лечить морскими ежами.

Справившимся с COVID-19 необходимо употреблять препараты, изготовленные на основе икры морских ежей, водорослей и ряда иммуностимулирующих растений. Они были разработаны около двух лет назад для реабилитации онкологических больных, перенёсших химиотерапию, передаёт РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией института Григория Воскобойникова.

По его словам, икра морского ежа и некоторые растения обладают иммуностимулирующими свойствами. Но для более точного сочетания компонентов, которые могли бы помочь терапии переболевших людей, нужно провести комплексное исследование.

Ранее врачи предупредили о риске тяжёлых последствий коронавирусной инфекции, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени. Медики обеспокоены осложнениями, которые может вызвать COVID-19. Риск осложнений есть даже для людей, перенёсших заболевание в лёгкой форме, так как могут возникнуть заболевания лёгких, а также усилиться нагрузка на сердце, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).